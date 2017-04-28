Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vestel Venüs Sultanlar Ligi 2016-2017 Sezonu Play-Off Final serisi ilk maçında Fenerbahçe sahasında Galatasaray’ı 3-0 yendi. Final serisinde 1-0 öne geçen sarı-lacivertliler, 3 maç kazananın şampiyon olacağı serinin ikinci maçında, Burhan Felek Spor Salonu’nda Galatasaray’ı yarın bir kere daha misafir edecek. Hayli çekişmeli geçen ilk seti özellikle Natalia Pereira’nın sayılarıyla 27-25 kazanan F.Bahçe, ikinci sette Kaptan Eda’nın servis sayılarıyla üstünlük kurdu. Bu seti de 25-19 alan Sarı Kanarya 8-5 geri düştüğü 3. sette Maret Balkestein’ın servisleri, Natalia Pereira’nın sayılarıyla geri döndü. Dicle’nin de etkili oyunuyla seti 25-18 kazanan Fener salondan 3-0 galip ayrıldı. Sarı Kanarya’da en skorer isim 18 sayıyla Natalia olurken, Dicle Nur ve Kim 12’şer sayıyla oynadı. G.Saray’a Leys ve Centoni’nin 10’ar sayıları yetmedi.