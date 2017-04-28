Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray Basketbol Takımının Başantrenörü Ergin Ataman, Bağcılar Belediyesinin düzenlediği söyleşide ilginç açıklamalar yaptı. Panathinaikos’u 3-0’lık seriyle devirip üst üste üçüncü defa dörtlü finale kalan Fenerbahçe’nin şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olduğunu söyleyen Ataman “Basketbol kariyerinde imrenmek diye bir şey yok. Kariyerimde 2 final four, 2 Euroleague 3’üncülüğıü, Euro Cup’ta 2 birincilik elde ettim. Kupa 3’ü de Beşiktaş’la kazandım” dedi. Ataman, Fenerbahçe’nin basketboldaki başarısı hatırlatıldığında ise “Karşınızda Ergin Ataman varsa politik cevap vermez. İşin doğrusunu söyler. Fenerbahçe’yi hem kıskanıyorum, hem takdir ediyorum” diye konuştu. Ataman “Kimi örnek alıyorsunuz” sorusuna da yine açık yüreklilikle “Meslek hayatımda örnek aldığım isim Fenerbahçe’nin koçu Obradovic’tir” dedi.

Futbolun yatacak yeri yok

“Türkiye’de devletimizin futbola yapmış olduğu ekonomik desteğin Avrupa’da örneği yok” ifadesini kullanan Ergin Ataman “Yayıncı kuruluş 500 milyon dolarlık ihale kazanıyor. Bu, Avrupa’da yok” dedi. Ülke futbolunun bugünkü durumuna ağır eleştiriler getiren tecrübeli koç “İnsanlar oynanan futboldan zevk almıyor. Bugün statlar boşalmaya başladı. İnsanlar artık futbol maçına değil, basketbol maçına gidiyor. Futbol camiasının yatacak yeri yok. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi o kadar kötüydü ki, şaşkına döndüm. Maç bittiğinde 6 yaşındaki oğlum ile Real Madrid-Barcelona maçını izledik. Futbolun ne olduğunu o maçta gördüm. Derbide ortaya konan futbol Türk futbolunun Avrupa’da neden başarılı olamadığının göstergesiydi” dedi.

Galatasaray’daki geleceğiyle ilgili de konuşan başarılı hoca, “Sezon sonu sözleşmem bitiyor. Başkanımız Dursun Özbek’le oturup kulübün hedeflerini konuşacağız. Bundan sonra Türkiye’de Galatasaray’dan başka takımda çalışmayı düşünmüyorum. Galatasaray beni istediği sürece benim için Türkiye’de hiçbir takım Galatasaray’ın önüne geçemez” ifadelerini kullandı.