Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Sezon sonunda Fenerbahçe’yle ayrılarak kulüp takımlarında çalışmaya son verecek olan Dirk Advocaat, kariyerindeki bu sayfayı güzel anılarla kapatmak istiyor. Hollanda Futbol Federasyonu’nun milli takım teknik direktörlüğü için yaptığı teklifi kabul eden tecrübeli çalıştırıcı, futbolcularıyla yaptığı toplantıda, Türkiye Kupası ve lig ikinciliğini istediğini vurgularken, bu konuda takımdan söz aldı. Başakşehir maçından sonra oyuncularıyla konuşan Hollandalı çalıştırıcı, “Belki çok iyi bir performans sergileyemedik. Ama 2-0’dan 2-2’yi yakalamamız önemliydi. Rövanşa avantajlı çıkacağız” derken, “O kupayı istiyorum” ifadesini kullandı.

Ben bu takıma inanıyorum

Fenerbahçe’den sonra kulüp takımı çalıştırmayacağını ifade eden Dirk Advocaat “Buradan güzel anılarla ayrılmayı hedefliyorum. Bu konuda bana destek olmanızı bekliyorum. O kupayı müzeye koymak bizim elimizde” diye konuştu. Lig ikinciliğinin de önemine vurgu yapan tecrübeli çalıştırıcı “Kupa Avrupa garantisi demek. Ancak ikincilik Şampiyonlar Ligi’nin kapısını aralar. Bu kulübün gerçek yeri de orası. Bu daha zor bir hedef. Zira sadece bize bağlı bir durum değil. Ancak üzerimize düşen maçlarımızı kazanmak ve rakibimizin kaybetmesini beklemek. Ben bunun gerçekleşeceğine inanıyorum. Çünkü size güveniyorum” dedi.