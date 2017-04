Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, geçtiğimiz günlerde Zenit'i çalıştıran Mircea Lucescu ile yaptığı görüşme ortaya çıkmıştı. Bu görüşmenin ardından Rumen hocanın menajeri Zaporzhan, "Dostların her görüşmesi transfer için değildir" ifadelerini kullanmıştı. Tecrübeli teknik adam da önceki gün Four Four Two'ya verdiği röpartajla görüşmeyi doğrularken, çarpıcı ifadeler de kullandı.

İZLENİMLERİM HEP İYİ

2000-02 sezonları arasında sarı-kırmızılıları çalıştıran Lucescu'nun sözleri şunlar: "Kulüp başkanıyla görüşmem gayet normal. Çünkü ben Türk futbolundan iki büyük takımla başarılı olarak ayrıldım. Türk futboluyla ilgili de daima iyi izlenimlere sahip oldum, Türk futbolcuları sevdim. Türkler'le aynı mantaliteye sahibiz. Balkan ülkelerinden gelen teknik direktörler Türkiye'de hep başarılı olmuştur."

DİĞER ADAY FATİH TERİM

Dursun Özbek, Mircea Lucescu'yu getirerek rahatlamayı planlarken diğer başkan adaylarının favorisi Fatih Terim... Takımı toparlayacak tek ismin Terim olduğu belirtilirken aksi taktirde yeni başkanın kimi getirirse getirsin G.Saray taraftarına kendini kabul ettiremeyeceği konuşuluyor. Terim'in ise Süren ve Albayrak dışında herhangi bir başkan adayına "Evet" demeyeceği iddia ediliyor.

Galatasaray Lisesi mezunu olmamasına karşın camianın sevilen ismi ve Özbek'in kefaletlerini üstlenmeye hazır olması Abdurrahim Albayrak'ı ön plana çıkarırken şimdi gözler camianın önde gelen isimlerine çevrildi. Albayrak'ın yol arkadaşı Ali Dürüst'ün de tam desteğini aldığı ve Başkan Dursun Özbek'in olağanüstü seçim kararı alması halinde adaylığını koymaya hazır olduğu bildirildi.