Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FIBA Şampiyonlar Ligi Final-Four ilk maçında Banvit, Monaco ile karşı karşıya geldi.

Maça tutuk başlayan temsilcimiz ilk çeyreği 23-14 geride kapattı. İkinci çeyrekte de skora ortak olmakta zorlanan Banvit devreye 8 sayı farkla geride girdi.(37-45)

Karşılaşmanın üçüncü çeyreği her iki takım adına da kısır geçerken Banvit yavaş yavaş farkı eritmeyi başardı. Çeyrek bitimine doğru skora ortak olan temsilcimiz son on dakikaya 55-53 önde geçmeyi başardı.

Son çeyrekte faul ve ribaunt problemi yaşayan Banvit pes etmedi ve kritik dakikalarda daha az hata yapan taraf oldu. Maç sonunu iyi oynayan temsilcimiz Fransa lideri rakibini 83-74 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Banvit'te Jordan Theodore 21, Orelik 16, Furkan Korkmaz 13, Gasper Vidmar 12 sayıyla oynadı. Monaco'da ise Shuler 20, Ouattara 11 sayıla mücadele etti.

Temsilcimizin finaldeki rakibi bugün oynanacak Tenerife-Umana Reyer Venezia maçının ardından belli olacak.

FIBA Şampiyonlar Ligi finali 30 Nisan Pazar günü saat 21.15'te oynanacak.