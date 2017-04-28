Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, 1. Spor ve Kültür Şenliği’nde konuştu. Türkiye 14 Yaş Altı Takımı’na alınan Suriye göçmeni Adem Metin isimli bir çocuğu kürsüye çıkaran Demirören, “Ona şimdiden yeni Messi diyorlar, Türkiye’nin geleceği olacak” diye konuştu.

Demirören kürsüye çıkardığı genç çocuğu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ı selamlamasını söyledi.

"TURNUVAYI ALAN İLK MÜSLÜMAN ÜLKE OLACAĞIZ"

Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla vatandaşlığa alındığı ifade edilen Adem Metin’in Türkiye’nin geleceği olduğunu söyleyen TFF Başkanı, EURO 2024’ün ev sahipliğini alarak bu organizasyonu düzenleyen ilk müslüman ülke olmayı amaçladıklarını belirtti.

Demirören, “Bu turnuvayı alan ilk müslüman ülke olacağız. Aramızda U14 takımıza seçtiğimiz Suriyeli bir gencimiz var. Ona şimdiden yeni Messi diyorlar.

Bakanlar kurulumuzun kararı ve cumhurbaşkanının imzasıyla Türk vatandaşlığa geçen Adem. Kendisi Türk. Daha güçlü Türkiye için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” diye konuştu.

"ONUN DÜNYASINI ÜLKE OLARAK AYDINLATTIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUM"

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Türk vatandaşlığına geçerek 14 Yaş Altı Milli Takımı'na seçilen Suriyeli Adem Metin Türk'ü beğendiğini söyledi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Terim, "Adem'i beğendik, milli takıma aldık. Devletimiz onu Türk vatandaşı yaptı, artık oynayabilir. Onun dünyasını ülke olarak aydınlattığımız için çok mutluyum." diye konuştu.

''GÖÇ MESELESİ TÜM DÜNYANIN ÖNCELİKLİ GÜNDEM MADDESİDİR''

Sporun kardeşlik olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, ''Sadece bedenin değil ruhların da disipline edilmesidir. Böylesi buluşmalar siyasetin, Uluslararası politikaların sert, köşeli, rekabetçi yönlerini yumuşatarak daha nitelikli birlikteliklere vesile olacaktır inşallah.

Göç meselesi tüm dünyanın öncelikli gündem maddesidir. Çeşitli sebeplerle insanlık sürekli hareket halinde. Toplumlar yeni durumlarla karşılaşıyor, uyum politikaları geliştiriyor.

Şayet göç meselesi doğru yönetilebilirse toplumlara dinamizm getiren unsurlara dönüşebilir, zenginlik haline gelebilir.

Suriyeli kardeşlerimiz arasında büyük birikimlere sahip meslek sahibi insanlar var. Bu kardeşlerimiz Türkiye, Suriye arasında kalıcı dostluklar inşaa etmeye vesile olabilirler. Kültür köprüsü kurabilirler." dedi.