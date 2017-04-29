Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray savunmaya çare bulamıyor... Sezon başında millî oyuncu Serdar Aziz için Bursaspor’a 4.5 milyon avro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katan sarı-kırmızılılar uzun yıllar stoper bölgesinde sıkıntı yaşanmayacağını düşünüyordu. Hazırlık kampında ağır bir sakatlık geçiren Koray Günter’i kaybeden Galatasaray, bir süre sonra Serdar’ın kronikleşen sakatlıklarıyla yüzleşti. Savunmada görev yine eski isimler Hakan Balta, Chedjou ve Semih’e kaldı. Ancak 2012 yılından beri savunma tandemindeki problemler yine gün yüzüne çıktı. Yan toplardaki başarısızlık, basit hatalar, rakip karşısında ağır kalan stoperler hem teknik heyeti, hem yönetimi hem de taraftarı çileden çıkardı.

Pansuman işe yaramadı

Devre arasında da hedef yeni bir stoperdi. Gençlerbirliği’nin kaptanı Ahmet Çalık alındı, bonservisine 2.5 milyon avro ödendi. Ki İlhan Cavcav satmakta direnmesine rağmen... Fakat Ahmet de sarı-kırmızılıların dertlerine derman olmadı. 28. haftaya gelindiğinde kalesinde 33 gol gören Galatasaray, Süper Lig’de 4. sırada kendine yer buldu. İlk 5’te bulunan tüm takımlardan daha çok yiyen Cimbom, bu alanda Gençlerbirliği ve Osmanlı’nın da gerisinde kaldı. 6 futbolcuya bonservisleri hariç 9 milyon 485 bin avro ödeyen sarı-kırmızılılar, bu sezon Ahmet Çalık ve Serdar Aziz’in bonservisleri için ise toplam 7 milyon avro verdi.