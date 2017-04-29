La Liga'nın 35. haftasında Real Sociedad deplasmanından 2-1 mağlup ayrılan Granada'nın ligden düşmesi kesinleşti.
Ligde kalma umutlarını canlı tutmak için Real Sociedad karşısında mutlak galip gelmesi gereken Endülüs ekibi, umduğunu bulamadı ve bitime 3 hafta kala lige veda etti.
Real Sociedad'a ligde üst üste 3. galibiyetini getiren goller 45. dakikada Carlos Vela ve 84. dakikada Juanmi'den geldi. Granada cephesinde ise Adrian Ramos'un 65. dakikadaki tek sayısı yeterli olmadı.
Bu sonuçla Real Sociedad puanını 61'e yükselterek Avrupa kupalarına katılmak adına önemli bir adım daha attı. Üst üste 5. maçından da mağlup ayrılan Granada ise 20 puanda kaldı.
Granada'dan La Liga'ya veda
29.04.2017 - 17:01 | Son Güncelleme: 29.04.2017 - 17:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Real Sociedad'a mağlup olan Granada'nın ligden düşmesi kesinleşti.
La Liga'nın 35. haftasında Real Sociedad deplasmanından 2-1 mağlup ayrılan Granada'nın ligden düşmesi kesinleşti.
Etiketler : Granada,la liga,
468930 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/468930.aspx
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PTT 1. Lig
S.
Takım
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A.
Y.
A.
P.
1
Beşiktaş
28
19
7
2
57
25
32
64
2
Başakşehir
28
16
9
3
54
25
29
57
3
Fenerbahçe
28
15
8
5
51
26
25
53
4
Galatasaray
28
15
4
9
50
33
17
49
5
Trabzonspor
28
14
5
9
34
27
7
47
6
Antalyaspor
28
12
7
9
32
35
-3
43
7
Gençlerbirliği
28
10
9
9
28
28
0
39
8
Konyaspor
28
10
9
9
33
35
-2
39
9
Osmanlıspor FK
28
9
10
9
36
32
4
37
10
Kasımpaşa
28
10
7
11
38
37
1
37
11
K.D.Ç. Karabük
29
10
6
13
30
37
-7
36
12
Bursaspor
28
10
5
13
30
40
-10
35
13
Alanyaspor
28
10
4
14
45
51
-6
34
14
Akhisar Bld.
28
9
6
13
26
39
-13
33
15
Kayserispor
28
7
6
15
36
51
-15
27
16
Gaziantepspor
29
7
5
17
28
47
-19
26
17
Ç. Rizespor
28
6
6
16
30
46
-16
24
18
Adanaspor
28
5
5
18
26
50
-24
20
29. Hafta Maçları
28.4.2017
Gaziantepspor 0 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
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Trabzonspor - Gençlerbirliği
30.4.2017
Kasımpaşa - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
30.4.2017
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
30.4.2017
Adanaspor - Antalyaspor
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Medipol Başakşehir Fk - Beşiktaş
1.5.2017
Bursaspor - Galatasaray
1.5.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Atiker Konyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Evkur Yeni Malatyaspor
29
16
6
7
43
29
14
54
2
Eskişehirspor
30
15
10
5
54
36
18
52
3
Sivasspor
30
14
10
6
42
26
16
52
4
Ümraniyespor
30
12
11
7
38
30
8
47
5
Giresunspor
30
13
8
9
37
31
6
47
6
Göztepe
29
13
7
9
44
42
2
46
7
Boluspor
29
13
5
11
47
48
-1
44
8
Altınordu
29
10
10
9
36
36
0
40
9
Balıkesirspor
29
8
12
9
47
36
11
36
10
Elazığspor
29
11
8
10
37
32
5
35
11
Adana Demirspor
29
8
13
8
41
40
1
34
12
Denizlispor
29
10
7
12
42
42
0
34
13
Manisaspor
29
9
9
11
43
45
-2
33
14
Samsunspor
30
8
8
14
24
36
-12
32
15
Şanlıurfaspor
29
7
9
13
32
38
-6
30
16
Gaziantep BŞB
29
6
8
15
30
42
-12
26
17
Bandırmaspor
29
6
7
16
31
48
-17
25
18
Mersin İ.Y.
30
6
10
14
28
59
-31
25