Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

La Liga'nın 35. haftasında Real Sociedad deplasmanından 2-1 mağlup ayrılan Granada'nın ligden düşmesi kesinleşti.



Ligde kalma umutlarını canlı tutmak için Real Sociedad karşısında mutlak galip gelmesi gereken Endülüs ekibi, umduğunu bulamadı ve bitime 3 hafta kala lige veda etti.



Real Sociedad'a ligde üst üste 3. galibiyetini getiren goller 45. dakikada Carlos Vela ve 84. dakikada Juanmi'den geldi. Granada cephesinde ise Adrian Ramos'un 65. dakikadaki tek sayısı yeterli olmadı.



Bu sonuçla Real Sociedad puanını 61'e yükselterek Avrupa kupalarına katılmak adına önemli bir adım daha attı. Üst üste 5. maçından da mağlup ayrılan Granada ise 20 puanda kaldı.