Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN - Ligin ikinci yarısında en iyi çıkış yapan takımların başında gelen Trabzonspor sahasında misafir ettiği Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldı ve Avrupa kupalarına katılma hedefi yolunda yara aldı. Karşılaşmanın başından bu yana atak bir futbol sergileyen bordo-mavili takım henüz 9. dakikada gole yaklaştı ama Yusuf Yazıcı’nın sağdan ortasına iyi yükselen Rodallega’nın kafa vuruşu dışarı çıktı. 17’de Yusuf’un en direkt serbest vuruştan vurduğu şut az farkla kaleyi bulmadı ve ilk 45 dakika 0-0’lık eşitlikle sona erdi. Maçın ikinci yarısına da oldukça etkili başlayan Ersun Yanal’ın öğrencileri, 47’de maçın en net fırsatını yakaladı. Onazi’nin derinlemesine attığı pasa iyi hareketlenen Rodallega kaleciyle karşı karşıya kaldı ama günün en başarılı isimleri arasında yer alan Johannes Hopf bir kez daha kalesini gole kapadı.



Hopf duvar ördü

52’de Castillo savunmanın arkasına koşu yapan Olcay’ı düşündü, seken topu takip eden Rodallega bir pozisyona daha girse de yine fileleri bulamadı. 72’de Gençlerbirliği savunması açık verdi ama tehlikeyi sezip kalesini terk eden Hopf sarı kart görme pahasına da olsa Rodallega’yı durdurmayı başardı. 86’da taç atışını engelleyen Ahmet Oğuz ikinci sarıdan kırmızı kart görürken, kalan bölümde tempo düştü ve 90 dakika 0-0’lık eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Trabzonspor 48, son dört maçından da puanla ayrılan Gençlerbirliği ise 40 puana yükseldi.