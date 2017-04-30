Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fikret Orman'ın açıklamaları şu şekilde:

"Şenol Güneş'le yolumuza devam etmek istiyoruz. Gelecek sezon altyapı çalışmalarına daha çok önem vereceğiz. Yeni bir tesis yatırımı yapacağız. Altyapıdan oyuncu çıkaramıyoruz. Her sene 6-7 milyon dolar harcıyoruz ancak yeni oyuncu gelmiyor. En sonunda bu çocukları da kaybediyoruz. Bundan dolayı altyapı için bir futbol takımı satın alacağız. Altyapı ekiplerimizin hepsini Ümraniye'deki tesisimizde toplayacağız. Minik takımları Fulya'da bırakacağız.

Kıskançlık üzerine yapılan dedikodular beni çok üzüyor. Beşiktaş artık yalanlar üzerine kurulu bir kulüp değildir. Kimse Beşiktaş'ın mutsuzluğu üzerine planlar yapmasın.

Bir yandan yatırım yapmak, bir yandan kulübü büyültmek, bir yandan transfer yapmak. Hepsi bir anda zor oluyor."