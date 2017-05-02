Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lider Beşiktaş, 7 puanlık avantajla gittiği Başakşehir deplasmanından mağlubiyetle dönerken en büyük hayal kırıklığı sergilenen futbol ve 18 dakikada 3-0 geriye düşülmesine rağmen kalan bölümde reaksiyon gösterilememesiydi. Teknik Direktör Şenol Güneş faturayı üstüne alsa da sahadaki yıldızlar, Başakşehir’in etkili ve akıllı oyunu karşısında üretkenliğini, kalitesini ortaya koyamadı. Kara Kartal, mutlu son için gün saydığı süreçte sadece şampiyonluk ateşinin ferini söndürürken bu skorun iyi tarafları da vardı.

Derbiyi kazanırız

Yönetim ve teknik ekip maçtan gerekli dersleri çıkaracaklarını belirtirken en çok üzerinde durulan konu rehavet odaklıydı. Biten bir şeyin olmadığını sözlü olarak dile getiren yöneticiler şimdi bunu sahada da gördüklerini ve daha dikkatli olmaları gerektiğini dillendiriyor. Şenol Güneş de şampiyonluk havasına giren takımı kendine getirme uğraşı içinde. Pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisinin öneminin herkes bilincinde. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe’yi yenip avantajlarını sürdürecekleri düşüncesinde.

Bu nasıl savunma?

Hücum futbolunu benimseyen ve iki sezondur bu kimliği ile bilinen siyah-beyazlılar son 3 maçta ciddi bir defosunu gösterdi. O da savunması. Son üç maçta kalede görülen gol sayısı 8. Lidersiniz ve kalenizde 8 gol görüyorsunuz. Trabzon’dan 3, Adana’dan 2 gol yiyen Beşiktaş bu maçları kazandı ama lastik Başakşehir maçında patladı. Kalede yine 3 gol vardı. İlk golde Gökhan Gönül ve Marcelo, ikinci golde Adriano üçüncüde de Gökhan Gönül ve Fabri’nin hataları çok göze battı. Derbide Tosic cezalı. Öne çıkan isim ise şu an için Atınç Nukan…