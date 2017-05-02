Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor. Derbi öncesinde sarı lacivertlilerde teknik direktör Dick Advocaat sağ bek ve orta sahada yeni bir kurgu planlamak zorunda.

Şener Özbayraklı'nın Çaykur Rizespor maçında sakatlanması, Gregory van Der Wiel'in yaklaşık iki haftadır ağrılarını öne sürerek antrenmanlara çıkmaması üzerine sağ bekte elde tek seçenek kaldı. Daha önce Bursaspor'da sağ bek oynayan ve son maçta Şener'in yerine oyuna girerek bu mevkide görev alan Ozan Tufan'ın Beşiktaş maçında sağ bekte oynaması bekleniyor.

ORTA SAHADA TAŞLAR YERİNDEN OYNAYACAK

Mehmet Topal'ın cezası nedeniyle Josef de Souza'nın yanında Roman Neustadter'in oynaması gündemde. Çaykur Rizespor maçında stoper oynayan Neustadter orta sahaya geçince, tedavisi devam eden Simon Kjaer'in maça yetiştirilmesi bir kat daha önem kazandı. Sağlık ekibi Kjaer için hafta boyunca dinlenme ve tedavi programı düşünüyor.

Roman Neustadter, Mehmet Topal'ın cezası nedeniyle ligin ilk yarısında forma giyemediği Galatasaray maçında da sahaya ilk 11'de çıkmış ve 90 dakika sahada kalmıştı. Sarı lacivertliler o maçı Robin van Persie'nin golleriyle 2-0 kazanmıştı.