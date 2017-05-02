Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'ye mağlup olarak zirve yarışından uzaklaşan sarı kırmızılı ekipte, oynanan futbol hem yönetimi hem de teknik ekibi memnun etti. Teknik direktör Tudor'un 4'lü savunmaya geçmesiyle birlikte oyuncular da yeniden alıştıkları sistem ile oynamaya başladı ve bunun karşılığı istatistiklere yansıdı.

Hem Fenerbahçe maçında hem de Bursaspor mücadelesinde topa daha fazla sahip olan Galatasaray, hücumda da etkili olmaya başladı. Özellikle Bruma oynadığı futbol göz doldururken, Igor Tudor maçın ardından Portekizli oyuncuyu performansından dolayı ilk kutlayan isim oldu.

Başkan Dursun Özbek de Bursa'ya giderek mücadeleyi tribünden izledi. Özbek, farklı galibiyet sonrası stadyumdan mutlu ayrıldı.