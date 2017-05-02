Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı Lacivertli takımın iki sağ beki Şener Özbayraklı ve Van der Wiel'in derbide forma giyemeyecekleri açıklandı. İki ismin yanı sıra Simon Kjaer, Hasan Ali Kaldırım ve Jeremain Lens'in tedavileri yoğun şekilde devam ediyor.

Lens'in ayağında ciddi boyutlarda şişme olduğu ve Hollandalı yıldızın ayakkabı dahi giymekte zorlandığı öğrenildi. Medipol Başakşehir maçı sonrası da aynı şikayeti oluşan Lens yoğun çalışma ile Çaykur Rizespor maçına yetiştirilmişti.

Kjaer ve Hasan Ali'nin de ağrı şikayetlerinin bulunduğu ancak bir aksilik olmazsa derbiye yetişebilecekleri öğrenildi.

Sarı Lacivertli takımda bir başka problem ise Mehmet Topal'ın cezalı durumda olması. Sağ bek yokluğunda Ozan'ı mecburen o bölgede görevlendirecek Advocaat, Mehmet Topal'ın yokluğu nedeniyle ortasaha için sıkıntı yaşıyor.

Elde kalan alternatif savunma ağırlıklı orta saha oyuncuları Josef ve Neustadter ile rakipten çok fazla baskı yiyebileceklerini öngören Hollandalı teknik adam, Josef'i Mehmet Topal'ın bölgesine, Alper Potuk'u da Josef'in oynadığı alana çekmeyi düşünüyor.

Forvet arkası için kararsız olan Advocaat'ın Aatif'ı oraya çekebileceği ya da önlü arkalı Van Persie-Moussa Sow ikilisini görevlendirebileceği gelen haberler arasında.