Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hırvat teknik adam maç sonrası futbolcuları gösterdikleri performans nedeniyle teşekkür ederken, bu çizgideki kazanma istek ve arzularını sürdürmeleri gerektiğini belirtti.

Maç sonrası futbolcularıyla yaptığı değerlendirmede, sergilenen mücadeleci futbolun kendisini ve yönetim ile camiayı memnun ettiğine değinen Tudor, "Gerçek gücümüzü göstermeye başladık. kalan 5 haftada aynı çizgiyi sürdürmeliyiz" dedi.

Galatasaray'da Mayıs ayı gelecek sezon takımda kalacak ve gidecek futbolcuların belirlenmesinde önemli olacak. Sarı kırmızılı kulüp, alacağı rapor sonrası Igor Tudor ile ay sonunda yapacağı değerlendirme ile gelecek sezon için takımın şablonunu şekillendirecek.

Bu arada Bursaspor ağlarına iki gol gönderen ve Galatasaray'ın sözleşmesini uzatmak istediği Bruma sarı kırmızılı kulübe net bir yanıt vermedi. İngiliz kulüplerinin peşinde olduğu ileri sürülen Portekizli futbolcu, sözleşmesinin 31 Mayıs 2018'de sona ereceğini ve Galatasaray'da mutlu olduğunu söylemekle yetindi.