Teknik direktör Ersun Yanal'ın geri kazanmak istediği 24 yaşındaki oyuncu ile başta takım kaptanı Onur Recep Kıvrak olmak üzere takımın abisi pozisyonundaki diğer oyuncular sık sık konuşuyor ve Yusuf'a moral vermeye çalışıyor.

OKAY HAFTA SONU OYNUYOR

Gençlerbirliği mücadelesinde sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Okay Yokuşlu'dan Trabzonspor'a iyi haber geldi. Bordo-mavililer, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürürken, antrenmana katılmayan Okay Yokuşlu'nun tedavi sürecinin iyi gittiği açıklandı. Milli futbolcunun cumartesi günü formasını giyebileceği ifade edildi