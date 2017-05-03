Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 1. Lig'de 31. haftaya 57 puanla lider giren Evkur Yeni Malatyaspor, Bandırmaspor deplasmanında şok bir yenilgi aldı. Sarı-kırmızılı ekip, sahadan 5-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 9'da Atabey Çiçek, 28'de Ömer Kandemir, 41'de Marino, 78'de Gökhan Karadeniz ve 88'de Doğan Karakuş kaydetti.

57 puanda kalan Evkur Yeni Malatyaspor ile takipçileri Eskişehirspor ve Sivasspor arasındaki puan farkı 2'ye düştü; ligdeki şampiyonluk yarışı bitime 3 hafta kala iyice kızıştı.

Yeni teknik direktörü Mustafa Uğur ile çıkış yakalayan Bandırmaspor ise Evkur Yeni Malatyaspor karşısında aldığı bu sonuçla ligde kalma yolunda iyice umutlandı. Sezonun en flaş skorlarından birini elde eden ve üst üste ikinci galibiyetini alan Bandırmaspor, puanını 31'e yükseltti.