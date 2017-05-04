Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sezon 3 kulvarda mücadele edip kendi içinde çok final gibi maçlar veren Beşiktaş, Pazar günü de sezonun en önemli finallerinden birine çıkacak. Rakip ligde üçüncü konumda bulunan ancak büyüklere karşı etkili, sakin bir oyun sergileyip sonuca giden Fenerbahçe. Başakşehir maçı sonrası takımla yaptığı değerlendirmelerde öncelikli olarak yenilginin tahribatını tamire geçen Şenol Güneş, derbiyle ilgili de “Tahriklere kapılmayın. Sahada kalın, işinizi yapın” söyleminde bulunmuştu. Derbinin hazırlık kitabındaki yeni konu ise İLK YARDIM.

Yakın oynayın paslaşın

Yardımlaşma üzerine kurulu olan bu bölümde Güneş, her mevkide birbirine yardım eden, arkadaşının açığını kapatan bir anlayış istiyor. Top rakipteyken defansın en uçtan başlamasını, orta alanla devamını söylüyor. Ki burada özellikle üzerinde durduğu oyuncular Babel ile Quaresma. Fenerbahçe’nin özellikle Lens’li kanattaki etkinliğinin altını çizen tecrübeli teknik adam iki öğrencisine, beklere destek vermeleri gerektiğini vurguluyor. Kendilerini çözen rakiplerin pas bağlantılarını kapattığını belirten Şenol Hoca, buna da çözüm olarak birbirlerine yakın oynama formülünü geliştiriyor. Orta alandakilerin geriden çıkışta sorumluluk almalarını ve ileriye servis yapmalarını istiyor.

Riskli hareket yasak

Şenol Güneş’in uyarıda bulunduğu ve özellikle detaylandırdığı bir diğer konu ise savunma bölgesindeki isimlerin riskli oyundan kaçınmaları. Lyon maçında kaleci Fabri’nin yaptığı hataların cezalarının ağırlığını gören ve yaşayan siyah-beyazlılarda Güneş, rakibin baskı yaparak hataya zorlayacağını bu durumda dikkatli olunması gerektiğini ifade ediyor. Tecrübeli teknik adam ayrıca özellikle iç sahada taraftar gazıyla önde olduklarında bile hızlı ve panik halinde çıkılan hücum organizasyonlarının en ufak hatada kalelerinde tehlikeli pozisyona dönüştüğünü dile getiriyor.