Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Ligde aldığı seri galibiyetlerle ikincilik hedefi yolunda önemli adımlar atan Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine mutlak zafer parolasıyla hazırlanıyor. Siyah-beyazlılara yeni stadında ilk ve tek yenilgiyi tattıran ekip olan sarı-lacivertliler, Kartal’ı ikinci defa avlamak için bileniyor. Fenerbahçe’nin başında çıktığı 4 derbide 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Dirk Advocaat, takımını zafere taşıyacak formülü belirlemiş durumda. Beşiktaş’ın gücünü orta sahadan aldığını ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularına “Atiba ve Talisca’nın pas trafiğini kesin” talimatı verdi. Oğuzhan’a da dikkat çeken Hollandalı “Bu üç oyuncuya pres yaparsak Beşiktaş’ın bütün dengesi bozulacaktır. Gerisi kolay” ifadesini kullandı.

Topal’ın yerine 3 aday

Hücum organizasyonunu hızlı ve derinlemesine paslar üzerine kuran Dirk Advocaat “Rakibin savunması sıkıntılı. Orta sahada top yapmalarını engellersek rahat bir galibiyet alırız” sözleriyle oyuncularını motive etti. Derbinin sonucunu orta saha performanslarının tayin edeceğini düşünen Advocaat, Mehmet Topal’ın yokluğunu nasıl dolduracağı konusunda ise henüz bir karar veremedi. Şener’in sakatlığı, Wiel’in problemleri sebebiyle Ozan’ı sağ beke çekecek olan Hollandalı, Josef’in yanında Neustadter, Salih ve Aatıf’ı deniyor. Neustädter ve Salih’in performansını yetersiz bulan kurt hoca, özellikle Aatıf’ın üzerinde duruyor.