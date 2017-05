Türkiye Gazetesi

Galatasaray Spor Kulübü’nün bu sezonki en büyük gururu şüphesiz kadın voleybol takımı oldu. Büyük bir sürprize imza atıp Avrupa şampiyonu Vakıfbank’ı eleyerek finale yükselen sarı-kırmızılılar, âdeta futbol takımını da utandırmıştı. Neredeyse sadece Sneijder’in yıllık masrafı kadar bütçeyle oluşturulan voleybol takımının kendilerinden çok daha geniş bütçeyle oluşturulan rakibini dize getirmesini başantrenör Ataman Güneyligil “Bütçelere baktığımızda çok fark var ama bu bütçe farkı çocukların ve bütün ekibin yürekleriyle kapandı” sözleriyle açıklamıştı. Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, finalde tarihî rakibi Fenerbahçe ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar finalde 3 maçı da kaybetti ama kupa seremonisinde şampiyon takımla öyle bir poz verdiler ki gönülleri kazandılar.

Onlar çok iyi arkadaş

Galatasaraylı voleybolcular Fenerbahçe’nin şampiyonluğunu ilan ettiği karşılaşmanın arından, rakiplerini tebrik etti ve birbirlerine sarılarak poz verdi. Peki, bu fotoğraf nasıl ortaya çıktı? İşte maçı salonda takip eden Galatasaraylı yetkililerin sözleri... “Taraftarlar, hatta bazı yöneticiler birbirlerine nazire yapsalar da, sporcular birbirleriyle çok iyi arkadaşlar. Hatta aile gibiler. Voleybol takımı oyuncularımız zaten finale çıktıklarında büyük bir başarıya imza attıklarının farkındaydılar. Finali kaybetmek morallerini bozmadı. Maç sonunda bu fotoğrafın çekilmesi için hiçbir plan yapılmamıştı. Tamamen doğaçlama gerçekleşti. Sporcular birbirlerini çok seviyor. Kaptanımız Nihan Güneyligil’in de son maçıydı ve Fenerbahçeliler bu duruma da büyük bir hassasiyet gösterdi. Sporcular birbirini çağırınca ortaya böyle muhteşem bir görüntü çıktı.” ,

Görüşler

Tahir Sarıoğlu F.Bahçe yöneticisi

“Spor dostluk ve kardeşliktir. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Böyle bir olaya biz de önayak olduk. Dün Federasyon Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ ve Kurtaran Mumcu Bey’den böyle bir teklif geldi. İki taraf da severek o pozu verdi. Bu bir başlangıç. Mücadele, hırs sahada tabii ki olmalı. Ama bu tribünlere öfke olarak yansımamalı. Biz 50 sene evvel yan yana maç izlerdik. İnşallah tribünlerde de yeniden yan yana maç seyrederiz”

Ahmet Özdoğan G.Saray eski yöneticisi

“Bu fotoğraf Metin Oktay, Can Bartu ruhudur. 50 yıl sonra geri geldiyse ne güzel... Bu dediğim gibi yeni bir şey değil, olması gereken bunlardır. Burada önemli olan şudur; mühim olan yenildiğin zaman kürsüye çıkmak. İnşallah başka takımlar da çıkar. Yenildiğin zaman centilmen olabilmek önemlidir. Galatasaray bunu her zaman yapar, Metin Oktay anlayışını her zaman taşır. İnşallah bu tablo devam eder.”