Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

5 Mayıs 2017 günü Ankara Mamak Spor Salonu'nda oynanacak Avrupa Bayanlar ETTU Cup finali ilk maçı saat 15.30'da başlayacak. Final maçının rövanşı bir hafta sonra 12 Mayıs 2017 Cuma günü Bursa'da oynanacak.



Bursa Büyükşehir Belediye Spor - Ankara TİGEM final serisinin ardından kupa 3.kez Türkiye’ye gelmiş olacak. Avrupa Bayanlar ETTU Kupası’nı Fenerbahçe 2012 ve 2013 yıllarında kazanırken, Bursa Büyükşehir Belediye Spor geçen sezon ikinciliği elde etmişti. ETTU Kupası tarihinde aynı ülkenin takımları 15. kez birbirleriyle finalde karşılaşacaklar. Daha önce Alman takımları 9 kez, Macar takımları ise 5 kez finali kendi aralarında oynamışlardı.

Türk masa tenisinde bir ilkin yaşandığını söyleyen Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç, "Final maçının ardından ETTU Kupası üçüncü kez Türkiye’nin olacak. Kadın masa tenisinde çıta çok yükseldi. Son yıllarda çok başarılı sonuçlar aldık. Fenerbahçe bu kupayı iki kez, bir kez de Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Bursa Büyükşehir geçen sene final oynadı. Melek Hu Avrupa Şampiyonluğunu elde etti. Bu başarıların diğer kadın takımlarına örnek olacağını düşünüyorum" dedi.



Avrupa Bayanlar ETTU Kupası’na 2. tur gruplardan başlayan Ankara TİGEM, sırasıyla DT Diddeleng (Hol) 3-0, ASD Tennistavolo Norbello (İta) 3-0, Irun Leka Enea (İsp) 3-1 yenerken, ACD de Sao Joao (Por) takımına 3-2 yenildi. Grubunu 2. sırada tamamlayan Ankara TİGEM tur atladı. Tek maçlık eleme sistemiyle oynanan turlarda temsilcimiz 3. turda Sırbistan'ın Novi Sad takımını deplasmanda 3-2, 4. turda ise Çekya'nın TTC Moravsky Krumlov takımını yine deplasmanda 3-0 mağlup ederek çeyrek finale çıktı. TİGEM Spor, çeyrek finalde Alman TuS Driburg ekini Ankara’da 3-1 yenerken, deplasmanda 3-2 yenilmesine rağmen set averajıyla yarı finale yükseldi. TİGEM Spor yarı finalde Rusya’nın TTC Kazan ekibini Ankara'da 3-1, Rusya´da ise 3-2 yenerek finale yükselen taraf oldu.



Bu sezon Avrupa mücadelesine Bayanlar Şampiyonlar Ligi’nden başlayan Bursa Büyükşehir Belediye Spor, grubunu 3. sırada tamamlayarak yoluna ETTU Kupası çeyrek finalinden devam etti. Bursa Büyükşehir Belediye Spor, çeyrek finalde Macaristan’ın Budaorsi 2i Sport Club takımı ile iki maçını da deplasmanda yaptı. İlk maçta rakibine 3-2 yenilen Bursa Büyükşehir Belediye Spor, bir gün sonra oynanan rövanş maçını 3-1 kazanarak yarı finale yükseldi. Bursa Büyükşehir Belediye Spor, yarı finalde geçen yıl finalde kupayı kıl payı kaybettiği Fransa’nın CP Lyssois Lille Metropole takımını deplasmanda 3-2, Bursa'da ise 3-1 yenerek üstü üste ikinci kez finale yükseldi.