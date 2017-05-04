Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğiniz sezon Mustafakemalpaşa’yı 1. Amatör Küme de başarıyla temsil eden 1923 Mustafakemalpaşa Spor, Süper Amatör Küme ekiplerinden 19 Mayıs Spor Kulübü’nün haklarını 145 bin TL karşılığında devraldı. Tekrar profesyonel liglere dönmenin hesabını yapan kırmızı-lacivertli kulüp, bu anlaşmanın ardından Mustafakemalpaşa’yı Süper Amatör Küme de temsil etme imkânı yakaladı.

Yıllarca üst liglerde fırtına gibi esen Mustafakemalpaşa Spor’un talihsiz bir şekilde amatör kümeye kadar düşmesinin ardından yeni bir dirilişe kavuştuğunu söyleyen Kulüp Başkanı Ender Küçük, en büyük hedeflerinin futbolda eskisinden daha güçlü bir konuma gelmek olduğunu belirtti. Geçen yıl ikinci kümeden birinci kümeye yükseldiklerini bu sene ligi ikinci bitirdiklerini hatırlatan Ender Küçük, “ Bu derece bizim için yeterli olmadı. Taraftarımızın beklentisi üst liglerde mücadele eden bir takım görmekti. Bir süredir sürdürdüğümüz çalışmaları nihayete erdirdik. Yönetim kurulu olarak Bursa Süper Amatör Küme takımlarından 19 Mayıs Kulübü’nün isim haklarını devralmış bulunmaktayız. Futbol takımımız bu sezon Süper Amatör Küme de şampiyonluk için mücadele edecek. Bu yıl taraftarımız daha kaliteli bir ligde daha kaliteli bir takım izleyecek. Bu karar, Mustafakemalpaşa’nın tanıtımına, sporun birlik ve beraberlik gücüne katkı sağlayacak, gençlerimizin önüne yeni hedefler koyacaktır. Kulübümüze artık her zamankinden çok destek olmaya ve sahip çıkmaya ihtiyacımız var. Bunu da taraftarımız başaracaktır ”dedi.





Belediye Başkanı Sadi Kurtulan ise geçmişte büyük başarılar kazanan Mustafakemalpaşa Spor’un bu anlaşmayla birlikte yeni bir ruh ve anlayışla zirve basamaklarını kararlılıkla çıkacağına inandığını söyledi. Kurtulan, “Kulüplerin ihtiyaçlarını belirleyerek, imkânlarımız dâhilinde destek vermeye devam edeceğiz” dedi.