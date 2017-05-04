Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk yarışını sürdüren Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız verdi.

Öncelikle hücum hattında görev yapan bir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Siyah Beyazlılar, gündemine son olarak Schalke 04’den Maxim Choupo-Moting’i aldı. Alman kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda tamalanacak Kamerunlu futbolcu için bonservis bedeli ödenmeyecek.

İlk olarak Choupo-Moting’in menajeri ile görüşen yönetim, teklifini sundu. Kamerunlu oyuncuya 3 yıllık sözleşme öneren Siyah Beyazlılar, futbolcunun taleplerini değerlendirmek için süre istedi.

1 milyon 500 bin Euro imza parası isteyen 28 yaşındaki futbolcu, 3 yıllık sözleşme imzalamaya hazır olduğunu menajeri aracılığı ile yönetime iletti.

Palmeras’dan Dudu ve Shakthar Donetks’den Taison için de girişimlerde bulunan futbol komitesi, mali şartlar ve teknik heyetin raporu doğrultusunda son kararını verecek.

Kariyerine Hamburg’da başlayan 1.90 boyundaki oyuncu, daha sonra Nünberg ve Mainz’da forma giydi. Schalke 04’de üçüncü sezonunu geçiren Choupo-Moting, bu sezon 30 maçta 2 gol, 4 asistlik performans gösterdi. 28 yaşındaki futbolcu Kamerun Milli Takımında da 25 kez görev yaptı.