Türkiye Gazetesi

Galatasaray’dan sezon sonu ayrılacak olan Lukas Podolski, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Alman futbolcu “Geçtiğimiz iki yılı değerlendirmem gerekirse geçirdiğim dönemden çok memnunum. İki Süper Kupa ve bir Türkiye Kupası kazandık. Maalesef bu sene hedeflerimize ulaşamadık. Tabii ki daha iyisi olabilirdi. İlk geldiğimde şampiyonluklar yaşayacağımızı düşünmüş ve hayal etmiştim. Ama futbolda her kurduğunuz hayal ya da her düşünceniz gerçekleşmiyor. İşte bu da futbolun doğası… Galatasaray, benim futbol kariyerimde çok iyi bir duraktı. ‘Neden buradayım’ demedim hiçbir zaman. Başa dönecek olursam ‘Galatasaray’a yine gelir miydin’ diye sorsalar, cevabım ‘Kesinlikle evet’ olur” ifadelerini kullandı.

G.Saray lider kalır

“Galatasaray’ın geçmişine baktığınız zaman birçok şampiyonluk görürsünüz. Hatta en çok şampiyon olan takım olarak Galatasaray’dır” diyen Lukas Podolski “Bundan 15-20 sene sonrasına baktığınız zaman da Galatasaray’ı yine en çok şampiyon olan takım olarak göreceğiz. Galatasaray’ın büyüklüğü bunu gerektiriyor. Arada şampiyon olmadığı yıllar yine olacaktır. Ama sporun doğası böyle” dedi. Gelecek sezon Japonya’da ter dökecek olan tecrübeli yıldız “Japonya’ya dair beklentilerim şu an için aklımda değil. Daha Galatasaray’da çıkacağım maçlar var. Lig bitmeden Japonya’daki hedeflerimi ortaya koymam doğru olmaz. Lig bitecek, bir tatil olacak. Ondan sonra Japonya’yı düşünmeye başlayacağım” yorumunu yaptı.

Fazla doğalım

“Ünlü bir futbolcuyum diye kendimi eve kapatmak gibi bir hayat tarzım hiçbir zaman olmadı” diyen Podolski “Almanya’da ya da diğer yaşadığım yerlerde de böyleydi. Berbere gittim, adaya da gittim, çay da içtim. Türkiye’de insanlar çok sıcakkanlı, ben de öyleyim. Buraya kolay uyum sağladım. Bunun sırrı fazla doğal olmam diyebilirim. İstanbul’da bulunduğum süre içinde hep keyif aldım ve almaya da devam ediyorum. Galatasaray taraftarıyla özel bir bağım var. Umarım beni unutmazlar” dedi.