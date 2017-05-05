Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

4 Mayıs Perşembe sabahı saat 9.30’da başlayan etkinlikte ilk olarak Dünya Fair Play Karikatür Sergisi’nin açılışı yapıldı. Panel başlamadan önce bir konuşma yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Özel, “Türkiye Milli Olimpiyat Komitemizin temsilcileri ile konuşurken Fair Play’in yalnız spor alanında olmadığını, toplumsal Fair Play’in de olduğunu öğrendim. Böyle bir toplantının Erzincan Üniversitesi’nde de düzenlenmesinden son derece memnunum” diyerek TMOK’a teşekkür etti.

Panel öncesi yapılan törende Kervan üyeleri tarafından BESYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yazıcı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, BESYO Müdür Yardımcısı Yasemin Çakmak Yıldızhan, Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Eser Ağgön, Yüksekokul Sekreteri Turan Karip, Erzincan Lisesi 1960-1962 yılı öğrencilerinden Turan Yılmaz, Yücel Özaslan ve merhum Mehmet Yüksel adına kardeşi Halil Yüksel, BESYO öğrencisi ve Taekwondo dünya üçüncüsü İbrahim Ethem Pak ile alp disiplini dünya üçüncüsü özel sporcu Ayşe Kader Yavuz’a Fair Play’e hizmet madalyaları ile sertifikaları takdim edildi.

Panelde konuşma yapan Erdoğan Arıpınar Fair Play’in bir yaşam tarzı olduğunu söyleyerek, geçmişten örnekler verdi.

Murat Özbay TMOK Fair Play Komisyonunun çalışma ve Fair Play ödül değerlendirilmesi konularında bilgi verdi ve aday bildirmelerinde herkesin yardımını istedi.



Semra Demirer, Beden Eğitimi öğretmeni olmanın gurur verici olduğunu belirterek “Çok sayıda sporda başarı kazanmış öğrenci yetiştirdim” dedi.

Remzi Güllü, İzmir 9 Eylül Üniversitesi öğrencilerinin ödül alan “Gülümse” adlı kısa filmini izleterek, Fair Play için herkesin gülümsemesini istedi.

Sevim Güllü, Atatürk ve Spor başlıklı sunumunda Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ın Ata’nın verdiği başarı primini almak için gittiği bankada, parayı kendisine verdiklerinde sinirlenip, “Paranızı alın ben Atamın resmi olan çeki istiyorum. O benim için paradan daha değerli” dediğini dile getirdi.

Teoman Güray ise Fair Play’in hangi anlamlara geldiğini katılımcılara slaytlı ve videolu görsellerle sundu.

Panel sonunda ise geleneksel Fair Play andı tekrarlandı ve tüm katılımcılar birer Fair Play gönüllüsü oldu.

Öğrencilerle birlikte sahnede çekilen son fotoğraf karesinde ise paneli başından sonuna kadar büyük bir dikkat ve beğeni ile izleyen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Özel, Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz, Belediye Başkan Vekili Osman Alanur, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, Üniversite Öğretim Üyeleri ve Erzincan Lisesi 1960-1962 dönemi öğrencileri vardı.

Fair Play Heyeti bir gün önce ise, Vali Yardımcısı Dede Musa Baştürk ve Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy’u ziyaret ederek birer Fair Play anı şildi, rozet ve Fair Play Hizmet Madalyası takdim etti.