Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Roberto Mancini, Manchester City'de görev yaparken Mario Balotelli ile birlikte Premier League şampiyonluğu yaşamıştı.

Ancak genç bir oyuncuyken büyük gelecek vaadeden Balotelli, saha içinden çok sürekli saha dışındaki davranışlarıyla gündeme geldi. City'den ayrıldıktan sonra büyük bir düşüşe geçen Balotelli, bu sezon Fransa League-1 ekiplerinden Nice'te kendisini yeniden bulmuş görünüyor.

Mancini, eski öğrencisi için üzgün. Zira İtalyan teknik adam, Balotelli'nin saha dışındaki anlaşılmaz tavırları nedeniyle Cristiano Ronaldo'nun seviyesine çıkma şansını kaybettiği görüşünde. Bu sezon Nice formasıyla 16 gol atan 26 yaşındaki oyuncunun, geçmişe göre kendisini toparladığını düşünen Mancini; "Mario aslında çok iyi bir çocuk. İnanılmaz yetenekli. Bence şu anda Cristiano Ronaldo'nun seviyesinde olmalıydı. Bugün bulunduğu yerin tek sorumlusu ise kendisi" dedi.