Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa’ya deplasmanda 5 atarak biraz olsun olumsuzlukları unutturan sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa maçına da mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Hafta boyunca sıkı bir şekilde karşılaşmaya hazırlanan Galatasaray takımında Teknik Direktör Igor Tudor, oyuncularından Bursa’daki performansın aynısını bekliyor. Jan Olde Riekerink’in 4-2-3-1 formasyonuna geri dönen Hırvat hoca bugünkü maçta da sistemi bozmayacak.

Futbolcuların da memnun olduğu bu sistemden olumlu geri dönüş alan Tudor, oyunculara telkinlerde bulundu. Genç çalıştırıcı “Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Fenerbahçe maçında hakkımız olmayan mağlubiyet almıştık. Ama Bursa’da gol yollarını açabildik ve rakibe hiç alan bırakmadık. Yarın da (Bugün) sizden gol yollarını aynı şekilde açmanızı, hücumda tüm alternatifleri kullanmanızı bekliyorum” ifadelerini kullandı.