Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş yönetiminin yeni sözleşme için söz kestiği kaptan Oğuzhan Özyakup, yarınki Fenerbahçe derbisine ayrı bir motivasyonla hazırlanıyor. Sebebi ise Ziraat Türkiye Kupası maçında yaşananlarda gizli. Arsenal’den tanıdığı ve bir döneme kadar yakın dostu olan Robin van Persie ile gerilim yaşayan Ozzy, sertlik anlamında değil ama skor bazında bu mücadeleyi hesaplaşma maçı olarak görüyor. Kupada Oğuzhan ile tartışan ve golü sonrası sevincini Beşiktaş’ın kaptanı önünde yaşayan Hollandalı golcüye cevap eylem ve söylemle değil futbolla verilecek.

Çift yönlü oyun

Ekstra motivasyonla derbiye bilenen ve takım arkadaşlarıyla yaptığı toplantılarda derbinin anlam ve önemini anlatan Oğuzhan kalitelerini ortaya koyarak kazanmaları gerektiği görüşünde. Teknik ekip gibi o da kupadaki maçta tek eksiklerinin gol olduğu düşüncesinde. Rakibe göre daha bir oyun sergilediklerini ancak gol bulamadıkları için kupadan elendiklerini ifade eden Oğuzhan, Fenerbahçe karşısında sakin ve sabırlı sonuca gitmeleri gerektiğini belirtiyor. Özyakup’un derbide ekstra sorumluluk alıp oyunu hücumun yanı sıra savunma yönünde de oynaması bekleniyor.