Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’de kritik Beşiktaş maçı öncesi Mehmet Topal ve Şener’in yokluğu can sıksa da golcülerin formda olması teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Sarı-lacivertlilerin bu sezon oynadığı 4 derbide atılan 4 golden 3’ünde imzası bulunan Robin van Persie, Beşiktaş ağlarını yine havalandıracağını iddia ederken, Kartal’a karşı 9 maçta 8 golü bulunan Moussa Sow da geleneği devam ettireceğini söyledi. Derbiye özel olarak bilenen RvP son idmanda gol şovu yaparken “Büyük futbolcular büyük maçları sever. Ben de Beşiktaş karşılaşması için sabırsızlanıyorum. Kupada olduğu gibi yine zaferi getiren golü kaydetmek istiyorum” diye konuştu.

İkise de ilk 11’de

Rize karşısında attığı 2 golle takımını zafere taşıyan Moussa Sow da, derbide Dirk Advocaat’tan forma istedi. Bu sezon Beşiktaş’a gol atamamış olsa da siyah-beyazlılara karşı forma giydiği 9 maçta 8 defa ağları havalandıran Senegalli yıldız “Derbiler benim işim. Sahada olursam gol atacağıma eminim” diyerek hocasından kendisine fırsat tanımasını talep etti. İdmanlardaki formuyla dikkat çeken Sow’un arzusundan son derece memnun olan Advocaat’ın iki golcüsünü de ilk 11’de kullanmayı planladığı öğrenildi. Kurt hoca, rakip ceza alanında kalabalık bir baskı yaparak Beşiktaş’ın savunma zafiyetlerinden faydalanmayı planlıyor.