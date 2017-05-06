Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımın başında 7 derbi gördü. 2015-2016 sezonundan bu yana ligde 7 derbi maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet alındı. Tek yenilgi ise geçen sezon Kadıköy’de 2-0 ile Fenerbahçe’ye karşışdı. 7 lig derbisinde 9 gol atıldı 7 gol yendi.

12- Son 23 maçın 15’inde Fenerbahçe, 7’sinde Beşiktaş öne geçti, bir müsabaka golsüz bitti. Kanarya öne geçtiği maçın 12’sini kazandı. Kartal ise öne geçtikleri derbilerin 4’ünü kazandı.

yenilmezler!

Derbi öncesinde iki teknik adamın ligdeki derbi istatistikleri “YENİLMEZLER” diyor. Beşiktaş, teknik direktörü Şenol Güneş yönetiminde bu sezonki 3 lig derbisinde bir galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Fenerbahçe ise Advocaat’la 3 lig derbisinde 2 galibiyet, bir beraberlik yaşadı.

DerbiCİ Advocaat!

Sezon sonu görevi bırakacak olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Dirk Advocaat, derbilerde bir başka. Hollandalı teknik adam yönetiminde ligde 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik gören Kanarya, kupada Beşiktaş’ı elemiş ve rakibine Vodafone Arena’da ilk yenilgiyi tattırmıştı.

23- İki takım arasındaki son 23 maçta ilk golü atan sadece 2 kere yenildi. Öne geçen 16 defa güldü, 4 kere berabere kaldı.

Dirk Advocaat yönetimindeki derbilerde Fenerbahçe savunmasıyla ön planda. Sarı-lacivertliler 4 derbide kalesini gole kapattı. Rakip filelere 4 gol bırakan Fenerbahçe, bunların 3’ünü Galatasaray’a, birini Beşiktaş’a attı. Kanarya, bu geleneğini sürdürmek amacında.