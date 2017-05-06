Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TEB BNP Paribas İstanbul Open’da mücadele eden Kanadalı tenisçi Milos Raonic, hayatını çocuklara adamış birisi. Kendi adını taşıyan vakfın bu konudaki çalışmalarını sıralayan Raonic “Vakfı 2011’de kurduk. Oturup saha dışında neler yapabilirim diye düşündüğümde aklıma aileme karşı ne kadar minnettar olduğum geldi. Çocukların hayallerini gerçekleştirmelerine yardım etmek istedim. Fiziksel engeli olan çocuklara yardım etme fikri geldi aklımıza. Vakıf olarak 4 anahtar projemiz var: İlki hastane, çocuklara yardım amaçlı Toronto’da kurulan, çocukların kendilerini rahat hissedeceği bir klinik oluşturduk. Çocukların sosyalleşip, eğlenebileceği alanlar da oluşturduk. Az gelişmiş ülkelerdeki çocuklara da yardım ulaştırmaya çalışıyoruz” diye konuştu.