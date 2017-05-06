Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’de son iki hatada 5 gollü mağlubiyetler elde eden Bursaspor, ligin 30. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Yeni Rize Şehir Stadyumunda saat 16.00’da başlayacak olan müsabakayı Serkan Çınar yönetecek.

30. randevu

İki ekip, yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte ligde 30. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 29 karşılaşmada yeşil-beyazı ekip 14 kez sahadan 3 puan ile ayrılırken, Çaykur Rizespor ise 11 mücadelede gülen taraf olmayı başardı.

Bursaspor 6 maçtır yenilmiyor

Ev sahibi ekip, ligde Bursaspor ile oynadığı son 6 maçta galibiyet elde edemedi. Bu maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik elde eden yeşil-beyazlı takım, son 3 maçta ise rakibini mağlup etmeyi başardı.

Deniz Yılmaz Rizespor’u boş geçmiyor

Bursaspor’un golcü oyuncusu Deniz Yılmaz, ligde Trabzonspor ve Bursaspor formalarıyla Çaykur Rizespor’a karşı çıktığı 3 maçta 4 kez gol sevinci yaşamayı başardı.

Batalla ve Ertuğrul sakat, Faty cezalı

Yeşil-beyazlılarda sakatlıkları bulunan kaptan Batalla ve Ertuğrul Ersoy'un yanı sıra sarı kart cezalısı Ricardo Faty, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Timsah’ta sakatlıkları sebebiyle sezonu kapatan Serdar Kurtuluş ve Furkan Özçal’ın yanı sıra sakatlığı yeni geçen ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Emre Taşdemir de yarınki karşılaşmada görev alamayacak.

Düdük Serkan Çınar’da

Yeni Rize Şehir Stadyumunda yarın saat 16.00’da başlayacak olan müsabakayı Serkan Çınar yönetecek. Çınar’ın yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Özgüç Türkalp olacak.

