Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medipol Başakşehir'in Antalyaspor deplasmanında kazanmasının ardından gözler derbiye çevrildi. Lider Beşiktaş, aradaki 1 puanlık farkı tekrar 4'e çıkartmak istiyor, Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için, Başakşehir'le arasındaki farkı kapatmanın peşinde. Zorlu randevu öncesinde sarı-lacivertli takımın en büyük kozu ise Teknik Direktör Dick Advocaat. Hollandalı çalıştırıcı, bu sezon özellikle büyük maçlardaki performansıyla alkış aldı. Son olarak TT Arena'da Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu yıl ezeli rakipleri karşısında maç kaybetmedi.

4 galibiyet 1 beraberlik

Fenerbahçe'nin başında bu sezon Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı 5 maça çıkan Dick Advocaat, sadece sahasında oynadığı lig mücadelesinde Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı. Fenerbahçe, kalan 4 maçta ise rakiplerini mağlup etmeyi başardı. Ligin ilk yarısında Galatasaray'ı sahasında 2-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, deplasmanda oynanan karşılaşmadan da 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Trabzonspor deplasmanında 3-0 kazanan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Beşiktaş'ı Vodafone Arena'da 1-0 mağlup etmişti. Derbi maçlarda takımını çok iyi motive eden Advocaat, Beşiktaş karşısında da zafer istiyor.