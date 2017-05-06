Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe yarın saat 19.00'da Vodafone Arena'da karşılaşacak. Kritik müsabakada hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

Derbi galibiyetine hasret



Siyah-beyazlı takım, yapımı 3 yıl süren Vodafone Arena'ya 2015-2016 sezonunun 28. haftasında Bursaspor ile oynanan ve 3-2'lik galibiyetiyle biten maçta evine kavuşmuştu. O tarihten bugüne kadar Dolmabahçe'de 2 derbi maçı oynandı. 2016-2017 sezonunun 5. hafta maçında Vodafone Arena'da ilk derbi maçında Galatasaray, Beşiktaş'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar o maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen ucuz kurtuldu ve yeni evinde ilk derbi maçından beraberlikle ayrıldı. Ardından Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde evinde Fenerbahçe'yi konuk eden Kara Kartal, hem ligde hem UEFA Avrupa Ligi'nde hem de Şampiyonlar Ligi'nde evinde mağlubiyet almazken, Vodafone Arena'da ilk yenilgisini 1-0'lık skorla ezeli rakibinden aldı.

Büyük maçlarda eksik



Beşiktaş, bu sezon evinde oynadığı 3 Şampiyonlar Ligi maçında da galibiyet alamadı. Benfica ile 3-3, Napoli ile 1-1 ve Dinamo Kiev ile Vodafone Arena'da 1-1 eşitlikle sahadan ayrılan siyah-beyazlılar, büyük maçlarda evinde taraftarına galibiyet yaşatmadı. UEFA Avrupa Ligi'nde kalite anlamında siyah-beyazlılardan daha alt seviyede olan Hapoel Beer Sheva'yı 2. turda evinde 2-1 ve 3. turda ise Olympiakos'u Kara Kartal 4-1'lik skorla geçti. Şenol Güneş ve öğrencileri siyah-beyazlıların bu sezon ki en kritik maçında ise Olympiqe Lyon'a 2-1'in rövanşında evinde normal süresi 2-1 biten maçta penaltılarda mağlup olarak taraftarına kritik bir maçta daha galibiyet tattıramadı.

Sadece Trabzonspor



Evinde derbi galibiyetine hasret olan Beşiktaş, sadece Trabzonspor ile ligin 10. haftasında Vodafone Arena'da oynanan kritik maçta sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. İlk defa büyük bir takıma karşı Vodafone Arena'da ilk galibiyetini alan siyah-beyazlılar, ardından şampiyonluk yarışında çekiştiği Medipol Başakşehir ile ligin 12. haftasında 1-1 eşitlikle sahasından ayrılarak hayal kırıklığı oluşturmuştu.