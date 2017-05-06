Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Vodafone Arena'da saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak.

Ligin son haftasında Medipol Başakşehir'e deplasmanda 3-1 mağlup olan ve şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yitiren siyah-beyazlılar, maç eksiğiyle liderliğine devam ediyor. Ligin 30. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda yenen zirvedeki en yakın rakibi Medipol Başakşehir'in bir puan önünde yer alan Beşiktaş, derbiyi kazanması halinde puan farkını yeniden 4'e çıkaracak ve kalan 4 hafta için avantajını koruyacak.

Süper Lig'de 56 puanla 3. sırada yer alan sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan mücadelede siyah-beyazlı takımla golsüz berabere kalmıştı.

DUSKO TOSİC CEZALI

Beşiktaş derbi maça sarı kart cezalısı Dusko Tosic'ten yoksun olarak çıkacak.

Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşmada bu sezon 8. sarı kartını gören Sırp oyuncu derbide görev yapamayacak.

Medipol Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmanın ikinci yarısında yerini Tolgay Arslan'a bırakan Atiba Hutchinson'ın durumu belirsizliğini koruyor.

Hafta içi tedavisi devam eden Kanadalı oyuncu, takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor.