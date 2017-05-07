Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen sezon Süper Lig'den TFF 1.Lig'e düşen Mersin İdmanyurdu, bitime iki hafta kala Spor Toto 2. Lig'e düştü.

TFF 1'nci ligde Boluspor kendi sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor'a 2-0 mağlup oldu.



17'inci dakikada İzzet'in sol kanattan ceza sahasına attığı pasa Hüseyin'in şutunu Melih kurtardı.



18'inci dakikada Akabueze'nin sol kanattan kale önüne yaptığı ortada topa iyi yükselen Poepon'un kafa şutunda top Sinan'da kaldı.



20'inci dakikada Kadir'in attığı pasta topla buluşan Poepon'un ceza sahası dışından çektiği sert şutu Sinan son anda çeldi.



36'ncı dakikada Caner'in kale önüne attığı pasta Banahene'nin yatarak vurduğu top ağlara gitti: 0-1.



İlk yarı 1-0 sona erdi.



57'inci dakikada Santos'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta defanstan seken topa vuran Abdulkadir'in şutunda dışarı çıktı.



77'inci dakikada sol kanattan Guido'nun ceza sahası içerisine yaptığı ortada Musa'nın kafa şutunu Sinan kurtardı.



78'inci dakikada Hüseyin sol kanattan kale önüne yaptığı ortada Abdulaziz'in arka direğin önünden çektiği kafa şutu ağlara gitti:.0-2.



87'inci dakikada Santos'un pasıyla ilerleyen Guido'nun şutu direğin üzerinden dışarı gitti.



Maç sonucu 0-2