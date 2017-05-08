Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta takımda sezon sonu sözleşmesi bitecek ve forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek isteyen Ömer Şişmanoğlu ile yollar ayrılıyor.

Tecrübeli forvet 8 lig maçında forma giyip 2 gollük performans sergilemişti.

27 yaşındaki futbolcuyla Antalyaspor'un ilgilendiği öğrenildi.