Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karatede Fransa'dan rövanşı evimizde aldık. Geçen yıl finalde yenildiğimiz Fransa'yı dün kumitede 3-1 yenen Türkiye 2 yıl sonra yeniden Avrupa şampiyonu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürpriz telefonu da coşkuyu iyice arttırdı. Tatamiye çıkan ilk isim olan Uğur Aktaş, Corentin Seguy'ı 4-3 yendi. İkinci maçta Serkan Yağcı, Da Costa'ya yenilince durum 1-1'e geldi. Üçüncü maçta Enes Erkan, Grillon'u 3-0 yendi ve durumu 2-1 yaptı. Rıdvan Kaptan, dördüncü maçta İtalyan rakibi Logan Da Costa'yı bitime 24 saniye kala teknik üstünlükle mağlup edince, Türkiye Erkek Kumite Milli Takımı, 2 yıl sonra yeniden Avrupa şampiyonu oldu. Milli sporcular, kupayı Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'ın elinden aldı. Ödül töreninin ardından sporcuları toplayarak tatamiye çıkan federasyon başkanı Delihasan, telefonunun hoparlörünü açarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebriğini salondakilere dinletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcularla iftihar ettiğini belirterek, kendilerini en yakın zamanda külliyede misafir etmek istediğini söyledi. Delihasan ise Erdoğan'a "Biz de sizinle iftihar ediyoruz başkanım" karşılığını verirken, sporcular da "Recep Tayyip Erdoğan" tezahüratında bulundu. Kadın Kumite Milli Takımı gümüş madalya alırken, Kadın Kata Milli Takımı da Avrupa 3.'sü oldu. Türkiye böylece organizasyon tarihinde en yüksek madalya sayısına ulaşıp, genel klasmanda ilk sırayı aldı.