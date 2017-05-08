Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ı mağlup eden Kasımpaşa adeta sarı-kırmızılı kulüpteki yangının üzerine benzin dökmüş oldu. Şok yenilgi sonrası yer yerinden oynadı. Önceki gün Başkan Dursun Özbek’in soyunma odasına inmesinin ve 1 saat boyunca neler yaşandığı ortaya çıktı. Teknik Direktör Igor Tudor, soyunma odasına girip “Yarın 18:00’de antrenman var” dedi. Bunun üzerine takımın yıldızı Wesley Sneijder, “Antrenmana falan gelmiyoruz. İzinliyiz. İzin de hakkımız” cevabını verdi. Yabancı oyunculardan da Sneijder’e destek geldi. Tudor’u ezip geçen ve rest çeken Hollandalıya ve diğer oyunculara takım kaptanı Selçuk sert çıktı.

Ceza devreye giriyor

Selçuk İnan sesini yükseltti ve “Olur mu öyle şey. Antrenman varsa herkes gelecek. Tudor bizim hocamız, kararları o verir” diyerek arkadaşlarına bağırdı. Olay büyüyünce Başkan Dursun Özbek soyunma odasına daldı ve 1 saat odada kaldı. Özbek “Herkes hocanın sözünü dinleyecek” dedi ve sonrasında yaşananları tam anlamıyla öğrenmek için Selçuk ile birebir görüştü. Dün de Florya’ya çıkarma yapan Dursun Özbek, Tudor ile toplantı yaptı. Şimdi Sneijder’in öncelikle ertelenen para cezası devreye sokulacak. Hollandalı geri adım atmazsa yaptırım ağırlaşacak.

> Burhan Can TERZİ