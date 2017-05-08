Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Corinthians, Brezilya'da Paulista Eyalet Ligi'nde Ponte Preta'yı deplasmanda 3-0 kazandığı maçın rövanşında konuk etti. Corinthians Angel Romero ile öne geçti; Ponte Preta Marllon ile eşitliği sağladı.

Corinthians, bu sonuçla Paulista Eyalet Ligi'nde 28'inci şampiyonluğunu ilan etti. Oynadığı 18 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik, 2 yenilg,i alan Corinthians'ın kadrosunda yer alan Colin Kazım, bu süreçte üçü ilk 11'de olmak üzere 8 maçta oynadı; bir gol attı.

Kazım, şampiyonluk sonrası twitter hesabından paylaştığı fotoğrafla zaferi kutladı.