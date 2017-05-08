Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın savunmadaki isimlerinden Gökhan Gönül, şampiyonlukla ilgili taraftara umutlu mesajlar verdi. Derbide 1-1 berabere kalıp, en yakın takipçileri Medipol Başakşehir ile aralarındaki puan farkının 2'ye inmesini dert etmeyen ifadeler kullanan Gökhan Gönül, "Kaybettiğimiz, sadece küçük bir avantaj. Birlikte çok daha güçlüyüz. Allah'ın izniyle son 4 final maçını kazahıp şampiyon olacağız." ifadelerini kullandı.

Gökhan Gönül fotoğraf olarak taraftarın derbide açtığı "Burası Beşiktaş, akıllı ol ve Ya vittoria sara nostra (Zafer bizim olacak)" pankartlarını kullandı.