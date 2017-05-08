Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Chelsea, Premier League'de şampiyonluk için artık gün sayıyor. Maviler, evlerindeki Middlesbrough engelini geçmeleri halinde bitime 3 maç kala en yakın takipçisi Tottenham ile aralarında puan farkını 7’ye çıkaracak.

Chelsea'nin başındaki ilk sezonunu geçiren Menajer Antonio Conte, Middlesbrough’nun kümede kalma savaşı verdiğine dikkat çekti. Çok dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Conte, buna karşın sezon boyunca gösterdikleri performanstan dolayı oyuncularına övgüler yağdırmayı da ihmal etmedi.

Tottenham’ın 3 sezondur aynı menajer yönetiminde birlikte oynayan bir takım olduğunu vurgulayan Conte; "Bu büyük bir avantaj. Benim Chelsea'nin başındaki henüz ilk sezonum. Oyuncularımın sezon boyunca gösterdiği olağanüstü mücadele olmasa Tottenham rahat şekilde şampiyonluğa ulaşabilirdi" dedi.

Conte, İngiliz takımlarının son dönemde Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olamamasını ise Premier League’in giderek daha fazla yıpratıcı olmasına bağladı.