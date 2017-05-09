Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya'da kendine sürekli Turko diye hitap edilmesinden rahatsız olduğunu belirten tecrübeli futbolcu, "Çünkü Fransız birine, İngiliz birine, Japon birine bu şekilde hitap edilmiyor. Aynı şekilde bana Arda diye hitap edilmesinden daha çok hoşlanıyorum" dedi. Bir öğrencinin "Takım içinde nasıl anlaşıyorsunuz, dil sorunu oluyor mu?" sorusu üzerine Arda şunları söyledi: "Barcelona'nın sistemi zaten bilindik. Ama kilit kelimeler var; bende, sende, serbest gibi... Bu kelimeler adam geçirir, gol atar, attırır. Biri serbest der, döndüğün anda 3 kişiyi ekarte etmiş olursun. Bazen arkanı göremezsin. Tekrar yanına pas atarsın, zaman kaybı olur. O yüzden iletişim önemli."

FATİH HOCAYLA ÇALIŞMAK BÜYÜK ŞANS

Euro 2008'de Milli Takım dönemi yaşadıklarına da değinen Arda, "İsviçre maçının devre arasında Tümer'le Gözdeniz'i çıkarıp Mehmet Topal ve Semih Şentürk'ü aldı Fatih hoca. Oradan maçı çevirdik 2-1 oldu. İnsanlar bazen eleştiriyorlar, biz de bazen problemler yaşıyoruz ama Fatih Terim Hoca gibi teknik adamlarla çalışmak büyük şans. Bu insanların iyi, güzel tarafları örnek alınmalı diye düşünüyorum" dedi. Bir öğrencinin "Galatasaray'da teknik direktörlük yapmayı düşünür müsün" sorusu üzerine Arda, "Galatasaray'a gerçekten faydalı olabileceğimi düşünüyorum. Bu kadar yıllık tecrübemden sonra... Ama gelmek için de gelmemek lazım" diye konuştu.