Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezon başı hazırlık kampına izinsiz bir şekilde geç katıldı. Geçtiğimiz yıl gereksizsarı kart görmesi, yönetimi hedef alan röportajı ve kampa geç katılması nedeniyle 2.2 milyon Euro’luk ceza kesilmiş ancak daha sonra bu ceza askıya alınmıştı. Galatasaray yönetimi, kendisine gösterilen bu olumlu yaklaşımın karşılığının Hollandalı yıldız tarafından verilmediğini düşünüyor. Ona yönelik tepkilerde bu durumun önemli rolü var.

TUDOR FAKTÖRÜ

Hırvat teknik adamın Fenerbahçe derbisi öncesinde attığı barış adımına karşın Sneijder’in sürdürdüğü tavır ve Tudor’un “Bu şekilde devam edemeyiz” sözleri üzerine Galatasaray yönetimi harekete geçti. Sezonun tamamlanmasını bekleyen sarı kırmızılılar, Sneijder’e ağır bir fatura çıkarma hazırlığında. İşte bu faturayla Hollandalı yıldızın önüne konacak vukuatları...

“Ya Terim ya ben”

Mart 2013’teki G.Saray-G.Birliği maçında dönemin teknik direktörü Fatih Terim 57. dakikada kendisini oyundan aldı. Sinirlenen Wesley Sneijder, kenara geldiğinde uzatılan montu fırlattı, soyunma odasında rest çekti ve “Yeter artık. Ya Terim, ya ben! Başkanla konuşacağım” diye bağırdı. Ancak başkan Ünal Aysal, o dönem Terim’den yana tavır aldı.

“Hamzaoğlu gitmeli”

Hamza Hamzaoğlu ile yaşanılan başarılar ve 3 kupanın kazanılmasının ardından, 2015-16 sezonunda Sneijder’ın, hocasına olan tavırları değişti. Hatta, Florya’da birçok kişinin tanık olduğu ilginç bir olaya imza attı. Tesislerde işi kapı tekmelemeye kadar götüren Sneijder “Bu hoca gitmeli” diye bağırdı. Bu çıkışına takım arkadaşları şaşırırken, o hiç aldırış etmedi.

“Denizli başarılı olamaz”

Hamzaoğlu’nun ardından göreve gelen Mustafa Denizli’nin kredisi de Sneijder için kısa sürede tükendi! Hollandalı yıldız, Futbol Direktörü Cenk Ergün’e gidip Mustafa Denizli’nin görevden alınması gerektiğini söyledi, “Ben bu hoca burada başarılı olamaz. Onunla çalışmak istemiyorum” diye ekledi. Denizli dönemindeki saha performansı hiç beklentileri karşılayamadı.

Riekerink için uğraştı

Riekerink’in, G.Saray’ın başına geçmesinde çok etkin bir rol oynadı. Ajax alt yapısında 14 yaşında tanıştığı vatandaşının Florya’da teknik direktörlük görevine getirilmesi adına olumlu referans verdi. Çok sevdiği Riekerink döneminde G.Saray’ı ve takımı sahiplenip çok fazla sorumluluk aldı. Hocasının hep yanında oldu ve destek için elinden gelen her şeyi yaptı.

Kafasına göre takıldı

Jan Olde Riekerink döneminde geçen yıl herkesi atlayıp doğrudan Hollandalı teknik adam ile görüşüp bir çok antrenmana katılmadı. Yönetimin ve Florya’daki kulüp yetkililerinin varlığına aldırış etmeden antrenmanlara dahil olmadı. Kendi planlamasına göre tatil ve seyahatlere çıktı. Bu sezon başındaysa yönetim hem Riekerink’i hem de Sneijder’i bu konuda açık şekilde uyardı.

İbiza’da ticarete girdi

Riiekerink’in verdiği 2-3 günlük tatil niteliğindeki izinlerde Sneijder’in en fazla gittiği seyahat noktası İspanya’nın tatil bölgesi olan Ibiza’ydı. Eşi ile birlikte açtığı gece kulübü ve şarap evi için bu şehre sık sık ziyaretlerde bulundu. Burada ticari görüşmelerini ve iş kurma planlarını yaptı. Bu ticari yoğunluğu yaşarken kendisini asıl işi olan futbola vermekte ciddi sıkıntılar yaşadı.

De Jong için bastırdı

Transferin son gününde milli takımdan arkadaşı olan De Jong’un gelmesinde de etkin rol oynadı. Galatasaray teknik heyeti ve yönetimine Hollandalı oyuncunun transfer edilmesi konusunda ısrarcı oldu. Ancak vatandaşı beklentilere rağmen takıma doğru dürüst katkı sağlayamadı. De Jong, performansı ve maliyeti kıyaslandığında sınıfta kalanların başında yer aldı.

Tudor’a karşı cephe

Riiekerink’in görevden alınıp Tudor’un gelmesi ile birlikte Florya’da takımı sahiplenmesi, uygun hal ve hareketleri 180 derece değişti. Bruma başta olmak üzere bazı yabancılara Hırvat teknik adamın kararları ile ilgili olumsuz fikirler aşıladı. Bir anlamda hocaya karşı bir duruş örgütledi. Son dönemde ortaya çıkan krizlerde onun bu tavrının önemli rolü olduğu biliniyor.

Uyarılara aldırmadı

Tudor’un ‘fazla kilolarından kurtulmasın’ uyarısını dikkate almadı. Kilo vermek için hiçbir çaba göstermedi. Tudor, kendisini takımdan kesince Hırvat teknik adamın otoritesini sarsacak davranışlarda bulundu. İletişim kurmak bir yana hocasıyla diyaloğu tamamen kesti. Onun yönettiği takımda değil de başka bir dünyada yaşıyormuşcasına umursamaz tavırlar takındı.

Önceden ‘sarı kartı’ var

Sezon başı hazırlık kampına izinsiz bir şekilde geç katıldı. Geçtiğimiz yıl gereksizsarı kart görmesi, yönetimi hedef alan röportajı ve kampa geç katılması nedeniyle 2.2 milyon Euro’luk ceza kesilmiş ancak daha sonra bu ceza askıya alınmıştı. Galatasaray yönetimi, kendisine gösterilen bu olumlu yaklaşımın karşılığının Hollandalı yıldız tarafından verilmediğini düşünüyor. Ona yönelik tepkilerde bu durumun önemli rolü var. (Hürriyet)