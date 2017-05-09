Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Faruk Ünal - Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi geride kaldı, gözler sonrasında olacaklara çevrildi... Hâliyle Talisca-Volkan gerilimine bağlı olarak raporlarda ne yazıyordu? Şimdi ne olacak? İşte bu soruların cevabı... Öncelikle olayı kısa bir anlatalım sonra detaylarına bakalım... İlk yarıda Beşiktaş atağında Volkan Demirel topu uzaklaştırıp ardından Talisca’yı arkasından itiyor. Brezilyalı oyuncu da topsuz alandaki bu hareket sonrası Volkan Demirel’e parmak hareketi yapıyor. Fenerbahçe kaptanı isyan ediyor, hakemlere sürekli itirazda bulunuyor.



RvP 3 aldı, 2’ye indi

Ve maç sonu Şenol Güneş, Volkan Demirel’in küfürler ettiğini, hakemlere tehditvari konuştuğunu ve ceza alması gerektiğini söylüyor. Geçelim işin can alıcı noktasına... Talisca’nın parmağı da söylenildiği gibi Volkan’ın hakemlere tehdidi de hakem raporunda yok. Temsilci (Altan Kutucu, Bülent Cevatemre, Kerim Altıay) raporlarında da... Teamüllere göre sahada hakemin görmediği bir hareket temsilci raporunda yer almıyor. Ancak kupadaki Robin van Persie’nin taraftara dil olayına benzer bir durum söz konusu olabilir. Hukuk kurulu, Talisca’yı TV görüntülerinden sevk edebilir. RvP tedbirli olarak sevk edilmiş, PFDK’dan 3 maç ceza almış ve Tahkim bunu 2 maça indirmişti.