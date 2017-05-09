Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ - 1-1’LİK DERBİ SKORUNA

Talisca atılsa galip gelebilirdik ve o zaman şampiyonluğu düşünebilirdik. Hakkımız yendi



Tartıştığı Talisca’ya

Ben ona çarptığım için özür diledim ama o el hareketiyle cevap verdi. Bunu bir Türk yapsa..



Şenol Güneş hocaya

Hocaya ‘sana saygı duyuyorum ama bir daha böyle hareket yaparsa ağır öder ona söyle’ dedimTalisca’nın kendisine yaptığı hareketin kırmızı kartla cezalandırılması gerektiğini belirten tecrübeli file bekçisi, derdini anlatmaya çalışırken kendisinin sarı kart gördüğünü ifade etti. Fırat Aydınus için “Bence Türkiye’nin en iyi hakemlerinden birisi, bu hareketi görmediği için maçın da atmosferiyle kendisine fazla yüklenmiş olabilirim” diyen Volkan “Ama Talisca’nın yaptığı hareketi görse direkt kırmızı kart. 10 kişi kalan bir Beşiktaş karşısında sahadan galibiyetle ayrılan bir Fenerbahçe olabilirdi. O zaman şampiyonluğu düşünebilirdik, daha farklı şeyler konuşabilirdi. Bu bize yapılan yanlış oldu” ifadelerini kullandı.



Bizi ipe çekerlerdi

Talisca’yla yaşadığı gerginliğin başlangıç noktasına da değinen Volkan Demirel “O pozisyonda korner atıldı, kornere çıktım, topa parmağımın ucuyla bir temasım oldu. Daha sonra dönerken Talisca’ya çarptım ve özür diledim” derken “Ancak o bana cevap olarak el hareketi yaptı. Ben de pozisyon içerisinde ona gerekli şeyleri söyledim” ifadesini kullandı. “Bu olayı bir Türk oyuncu yapsa neler konuşulurdu” diyen Volkan “Ama Türkiye’de yabancı hayranlığı var. Bizi idam sehpasına çekerlerdi. Bakalım Talisca’ya ne ceza verecekler” açıklamasında bulundu. Tecrübeli kaleci, Şenol Güneş’in sözlerine de açıklık getirdi. Volkan “Hocam, Talisca bana el hareketi yaptı. Sana saygı duyuyorum ama bir daha böyle bir hareket yaparsa bunu çok ağır öder ona söyle” dediğini belirtti.



Böyle olsun istemezdik

Volkan Demirel, son saniye golünün ardından yaşadıkları coşku için ise “Beraberliğe değil, 9 kişiyle atılan gole sevindik” dedi. Bu sezon camianın beklentilerine cevap veremediklerini söyleyen kaptan “Büyük maçlarda iyi oynadık ama beklemediğimiz karşılaşmalarda puan kayıpları yaşadık. Bu durumda olmayı hiç istemezdik. Şimdi kalan maçlarımızı kazanıp ligi mümkün olan en iyi yerde bitirmeyi, kupada ise zafere ulaşmayı arzu ediyoruz” diye konuştu. Türkiye Kupası’nı teselli ve Avrupa garantisi olarak değerlendiren Volkan “Kupayı kaldırarak taraftarımızı bir nebze olsun mutlu edeceğimizi düşünüyoruz” dedi.



MİLAN’LA GÖRÜŞMEK İÇİN...

Kjaer İtalya’ya uçtu

Fenerbahçe’nin Danimarkalı yıldızı Simon Kjaer özel işleri sebebiyle İtalya’ya gitti. Yönetimden ve hocadan izin alarak Milano’ya giden tecrübeli stoperin Milan’la transfer görüşmeleri yapacağı iddia edildi. Sarı-lacivertliler, Kjaer’in özel işlerinden dolayı İtalya’ya gittiğini belirtirken oyuncunun menajeri Mikkel Beck konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Beck, Kjaer’in Fenerbahçe’yle 2 yıllık daha sözleşmesi olduğunu hatırlatsa da “Herhangi bir kulüp hakkında konuşmak istemiyorum. Ancak Simon’un bir gün Ligue 1’e dönmesi imkânsız değil. Orada geçirdiği iki sene boyunca mutluydu” sözleriyle kafa karıştırdı. Fenerbahçe’nin Kjaer’i bonservis bedeli elde edebilmek için satmayı düşündüğü biliniyor.



Resmen bitti

Küçük General’in millî takımın başına geçmesi kesinleşti. Dünya Kupası bileti alınırsa sözleşmesi uzayacak

Sezon sonunda Fenerbahçe’yle yollarını ayıracak olan Dirk Advocaat, millî takımı çalıştırma konusunda Hollanda Futbol Federasyonu’yla resmen anlaştı. De Telegraaf gazetesinde yer alan habere göre Hollanda Futbol Federasyonu Teknik Sorumlusu Hans van Breukelen’in yarın düzenlenecek bir basın toplantısıyla Advocaat’la yapılan anlaşmayı kamuoyuyla paylaşacağı belirtildi. Algemeen Dagblad gazetesi ise Advocaat’ın sözleşmesinin ilk etapta Kasım 2017’ye kadar olacağını yazdı. Haberde, Hollanda’nın Dünya Kupası bileti alması hâlinde göreve devam edeceği aksi takdirde koltuğundan olacağı vurgulandı.



Gerçek bir profesyonel

Fenerbahçe’deki görevi nedeniyle yarın düzenlenecek basın toplantısında yer alamayacak olan Dirk Advocaat’ın 4 Haziran’a kadar İstanbul’da olacağı belirtildi. Profesyonellikten ödün vermeyen ve Fenerbahçe’deki sözleşmesine saygısından İstanbul’dan ayrılmayacak olan Küçük General, bu süreçte Hollanda’nın oynayacağı hazırlık maçlarında bulunmayacak. Advocaat’ın yokluğunda sorumluluk yardımcısı Ruud Gullit’te olacak. Tecrübeli çalıştırıcı ancak Fenerbahçe’deki tüm işlerini tamamladıktan sonra yeni görevini devralmak üzere Türkiye’den ayrılacak.