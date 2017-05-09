Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Ligi'nde RB Leipzig, 32. hafta maçında Hertha Berlin'i deplasmanda 4-1 yenerek sezonu ilk üçte bitirmeyi garantiledi. Bu da Şampiyonlar Ligi gruplarına katılma hakkı anlamına geliyor.

RB Leipzig ile Avusturya Ligi Şampiyonu Red Bull Salzburg'un arasındaki bağlantı sebebiyle Alman ekibinin Şampiyonlar Ligi'ne alınmayabileceği yönündeki tartışmalar devam ederken RB Leipzig tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı garantilemenin tadını çıkarıyor. Kulüp, böylece en az 13 milyon Euro UEFA gelirini garantiledi. Ancak bu paranın 10 milyon Euro'su futbolcular ve teknik ekibe prim olarak dağıtılacak.

Takım kaptanı Dominik Kaiser 2012-13'te Regionalliga'da (4.Lig) olan takımla imzaladığı sözleşmeye 300 bin Euro Şampiyonlar Ligi'ne katılım primi yazdırmış. 28 yaşındaki futbolcu, "Uzun süreli sözleşmelerde her türlü olasılığı göz önüne almak lazım. Ama o zamanlar bu organizasyona katılacağımızı elbette aklımızdan bile geçirmiyorduk" diye konuştu.