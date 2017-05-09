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Galatasaray'da kritik toplantı sona erdi
09.05.2017 - 18:09 | Son Güncelleme: 09.05.2017 - 18:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray'da futbolcularla ilgili yapılan yönetim kurulu toplantısı sona erdi. Başkan Dursun Özbek, Florya'ya gidiyor.
Etiketler : galatasaray,dursun özbek,
471906 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/471906.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Beşiktaş
30
19
8
3
59
29
30
65
2
Başakşehir
30
18
9
3
58
26
32
63
3
Fenerbahçe
30
16
9
5
54
28
26
57
4
Galatasaray
30
16
4
10
56
36
20
52
5
Trabzonspor
30
14
6
10
36
30
6
48
6
Antalyaspor
30
13
7
10
37
38
-1
46
7
Kasımpaşa
30
11
7
12
41
40
1
40
8
Gençlerbirliği
30
10
10
10
28
29
-1
40
9
Konyaspor
30
10
10
10
35
38
-3
40
10
Akhisar Bld.
30
11
6
13
34
39
-5
39
11
K.D.Ç. Karabük
30
11
6
13
31
37
-6
39
12
Osmanlıspor FK
30
9
11
10
36
33
3
38
13
Alanyaspor
30
11
4
15
48
56
-8
37
14
Bursaspor
30
10
5
15
30
51
-21
35
15
Kayserispor
30
9
6
15
42
53
-11
33
16
Ç. Rizespor
30
7
6
17
37
48
-11
27
17
Gaziantepspor
30
7
5
18
28
53
-25
26
18
Adanaspor
30
6
5
19
29
55
-26
23
31. Hafta Maçları
12.5.2017
Kayserispor - Atiker Konyaspor
12.5.2017
Kasımpaşa - Çaykur Rizespor
13.5.2017
Medipol Başakşehir Fk - Gençlerbirliği
13.5.2017
Adanaspor - Trabzonspor
13.5.2017
Fenerbahçe - Antalyaspor
14.5.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
14.5.2017
Aytemiz Alanyaspor - Kardemir D.Ç. Karabükspor
14.5.2017
Gaziantepspor - Galatasaray
15.5.2017
Bursaspor - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Evkur Yeni Malatyaspor
32
18
6
8
46
35
11
60
2
Sivasspor
32
16
10
6
46
26
20
58
3
Eskişehirspor
32
16
10
6
60
39
21
55
4
Giresunspor
32
14
8
10
38
32
6
50
5
Boluspor
32
15
5
12
51
52
-1
50
6
Göztepe
32
14
7
11
50
49
1
49
7
Ümraniyespor
32
12
12
8
40
33
7
48
8
Altınordu
32
12
11
9
40
36
4
47
9
Balıkesirspor
32
9
12
11
52
42
10
39
10
Denizlispor
32
11
9
12
45
43
2
39
11
Elazığspor
32
11
11
10
37
32
5
38
12
Manisaspor
32
10
9
13
45
49
-4
36
13
Samsunspor
32
9
8
15
26
42
-16
35
14
Adana Demirspor
32
8
13
11
44
48
-4
34
15
Şanlıurfaspor
32
8
9
15
36
43
-7
33
16
Gaziantep BŞB
32
8
9
15
33
43
-10
33
17
Bandırmaspor
32
8
7
17
40
52
-12
31
18
Mersin İ.Y.
32
6
10
16
33
66
-33
25