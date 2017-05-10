Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

PWA Windrsurf Dünya Turu Güney Kore ayağında yarışan Lena Erdil, kadınlar slalom kategorisinde ikincilik elde etti. Aruba’lı sporcu Sarah-Quita Offringa’nın çok iyi bir çıkış yaparak başladığı yarışta rakibini bitiş çizgisine kadar kovalayan Erdil, Ulsan'da ikinci olmayı başardı. Yakaladığı bu başarıyla dünyada ikinci sıraya yerleşen Sporassist sporcusu Lena Erdil, listenin başındaki Offringa ile dünyanın en iyisi olabilmek için diğer ayaklarda mücadele edecek. PWA turunda bir sonraki yarış 11-16 Mayıs tarihleri arasında Japonya-Yokosuka'da koşulacak.