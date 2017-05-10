PWA Windrsurf Dünya Turu Güney Kore ayağında yarışan Lena Erdil, kadınlar slalom kategorisinde ikincilik elde etti. Aruba’lı sporcu Sarah-Quita Offringa’nın çok iyi bir çıkış yaparak başladığı yarışta rakibini bitiş çizgisine kadar kovalayan Erdil, Ulsan'da ikinci olmayı başardı. Yakaladığı bu başarıyla dünyada ikinci sıraya yerleşen Sporassist sporcusu Lena Erdil, listenin başındaki Offringa ile dünyanın en iyisi olabilmek için diğer ayaklarda mücadele edecek. PWA turunda bir sonraki yarış 11-16 Mayıs tarihleri arasında Japonya-Yokosuka'da koşulacak.
Lena Erdil kürsüye çıktı
10.05.2017 - 11:56 | Son Güncelleme: 10.05.2017 - 11:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
PWA Windsurf Dünya Turu Kadınlar Slalom kategorisinde yarışan Lena Erdil, Güney Kore ayağında 2.'lik elde etti. Geçtiğimiz yıl da Güney Kore'de ikincilik elde eden Erdil, bu yılki yarışlara da iyi bir başlangıç yapmış oldu.
Etiketler : Lena erdil,
472109 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/472109.aspx
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