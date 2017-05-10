Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sezonu artık kayıp olarak gören taraftar, tüm bu yaşananların ışığında gelecek sezona da dair endişelerini taşıyor. Sarı-Kırmızılı yönetim bu kötü gidişe dur demek ve yeniden iddialı bir kadro kurmak için kolları şimdiden sıvadı. Geçtiğimiz günlerde sportif direktörlük görevine getirilen Cenk Ergün, Real Madrid'de bu sezon sakatlıklardan dolayı forma şansı bulamayan Fabio Coentrao ile görüşmek için İspanya'ya gitti.



Kadroda düşünülmüyor

Ergün, Real Madrid'in bu akşam oynayacağı Atletico Madrid maçının kadrosunda yer almayan Portekizli sol bek ile bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. 2019 yılına kadar Madrid ekibiyle sözleşmesi bulunan Coentrao, Zidane'ın kadro tercihi arasında yer almıyor.

Önce bonsevis, olmazsa kira

Galatasaray, Coentrao'yu uygun bir bonservis bedeli ile transfer etmek istiyor. Tersi bir durumda ise kiralık formülünün masaya yatırılması bekleniyor.